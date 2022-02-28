Москва, 28 февраля 2022, 16:21 — REGNUM Российские банки продолжат выполнять все свои обязательства перед клиентами. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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«Все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед своими клиентами. Все средства на счетах сохранены, все операции для клиентов доступны», — заявила Набиуллина.