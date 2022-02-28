Москва, , 16:21 — REGNUM Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение подготовить предложения по организации летнего отдыха в регионах России. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба правительства России.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

«Ростуризму совместно с корпорацией «Туризм.рф» подготовить предложения об организации летней туристической кампании для россиян в субъектах России», — приводит пресс-служба одно из поручений, которое дал вице-премьер в сфере туризма.

Уточняется, что поручено разработать систему грантов для оперативного разворачивания в регионах легковозводимых объектов туристической инфраструктуры.

При этом работа при реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма будет продолжена согласно графику.