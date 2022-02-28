Вологодская область, , 16:21 — REGNUM На Вологодчине из-за введения масштабных санкций в отношении России создадут оперативный антикризисный штаб. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор области Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Экономика у нас экспортоориентированная, регион поставляет большое количество продукции на зарубежные рынки, в том числе, в страны Евросоюза, поэтому, конечно, наш бюджет зависит от поступления налогов от предприятий-экспортеров», — заявил губернатор.

Штаб займется мониторингом состояния всех крупных предприятий, чтобы не допустить ухудшения экономической ситуации.

«Будем оказывать поддержку тем предприятиям, которые в этм нуждаются, привлекая, в том числе, ресурсы федерального центра. Цель работы штаба — не допустить ухудшения экономической ситуации», — подчеркнул Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин заявил, что Россия подготовилась к санкциям Запада.