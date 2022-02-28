Вологодская область, 28 февраля 2022, 16:21 — REGNUM На Вологодчине из-за введения масштабных санкций в отношении России создадут оперативный антикризисный штаб. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор области Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.
Штаб займется мониторингом состояния всех крупных предприятий, чтобы не допустить ухудшения экономической ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин заявил, что Россия подготовилась к санкциям Запада.