Москва, , 16:30 — REGNUM О вызове канадского посла в России Элисон Леклэр в МИД РФ 28 февраля сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

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Канадскому дипломату российский МИД выразил «решительный протест». Причина в том, что в Оттаве у российского посольства проходят «враждебные акции агрессивных элементов». Аналогичные инциденты были замечены у генконсульств России в городах Торонто и Монреаль.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило Леклэр, что Москва требует «незамедлительно принять исчерпывающие меры по обеспечению надлежащей безопасности сотрудников и членов семей российских диппредставительств».

Оттава должна выполнить эти требования, согласно своим международными обязательствами. «Подчеркнуто, что в противном случае МИД России оставляет за собой право на ответные действия», — добавили в МИД РФ.

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