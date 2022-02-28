Казань, 28 февраля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Татарии группа местных жителей, в числе которых бывшие сотрудники ГИБДД, признана виновной во взяточничестве. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Взятка

В 2019—2020 годах сотрудники ГИБДД через двух посредников получали от граждан взятки за содействие в сдаче теоретического и практического экзамена на получение водительских прав без фактической проверки знаний. Установлено 20 эпизодов преступной деятельности. Общая сумма полученных вознаграждений достигла более 400 тыс. рублей. Кроме бывших сотрудников ГИБДД и двух посредников к уголовной ответственности также привлечен один из взяткодателей.

Бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД ОВД России по Арскому району, бывшего госинспектора отдела, а также трех местных жителей в зависимости от роли каждого признали виновными в злоупотребление должностными полномочиями, получении взятки, даче взятки, посредничестве во взяточничестве, а также в служебном подлоге.

Приговором суда бывшим сотрудникам ГИБДД назначено наказание в виде 7,5 и 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальным фигурантам — в виде 4,5−5,5 лет условного лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии судебные приставы добились взыскания с местной жительницы уголовного штрафа в размере 2,3 млн рублей, назначенного за коррупционное преступление.

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