Бишкек, 28 февраля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Госкомитет нацбезопасности Киргизии задержал бывшего директора Майлуу-Сууйского предприятия теплоснабжения по подозрению в хищении горюче-смазочных материалов в особо крупном размере.

Penza350.ru Мазут

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 годы руководство этой госкомпании вступило в сговор со своими подчинёнными и незаконно списало оплаченные из бюджета мазут и газ на 56,2 млн сомов (56,4 млн рублей).

Против экс-главы Майлуу-Сууйского предприятия теплоснабжения возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». Теперь ему грозит лишение свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества.

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