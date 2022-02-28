Вашингтон, 28 февраля 2022, 16:15 — REGNUM Не все меры экономического давления на Россию были задействованы со стороны США: у Вашингтона есть дополнительные возможности, сообщил 28 февраля на брифинге представитель Белого дома.
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Комментируя ситуацию вокруг Украины, американский чиновник заявил, что есть «дополнительные меры», которые, в случае их применения, будут иметь «последствия» для российской экономики.
Они могут быть применены, если российская военная спецоперация, начатая 24 февраля, будет продолжена, добавил американский представитель.
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