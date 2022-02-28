Москва, , 16:13 — REGNUM Банк России будет ориентироваться в своих дальнейших решениях на изменение ситуации во внешних условиях. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике мы будем принимать исходя из изменения фактической ситуации, оценки рисков — в первую очередь в части внешних условий. Денежно-кредитная политика будет направлена на поддержание финансовой и ценовой стабильности», — заявила Набиуллина.