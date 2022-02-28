Москва, 28 февраля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Россия выполняла и впредь готова выполнять взятые на себя в международном спорте обязательства, в Госдуме работают над соответствующим развитием законодательной базы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом заявил депутат Госдумы Борис Пайкин (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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«Мы со своей стороны работаем над развитием законодательной базы. И при изменении мировой конъюнктуры — а это непременно случится — будем продуктивно сотрудничать с международными спортивными организациями», — заверил Пайкин.

На фоне санкций, в частности УЕФА объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж.