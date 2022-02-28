Астана, 28 февраля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В Казахстане по подозрению в пытках задержанных в ходе январских беспорядков задержали девятерых правоохранителей. Об этом 28 февраля сообщил на заседании коллегии глава Службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК Серик Шалабаев.

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«На особом контроле Генеральной прокуратуры находятся вопросы соблюдения прав лиц, задержанных во время и после массовых беспорядков», — отметил Шалабаев.

Он сообщил, что всего заведено 203 уголовных дела, в которых расследуются возможные случаи пыток и превышения служебных полномочий в отношении тех, кого подозревали в участии погромов. По преступлениям, совершённым в ходе беспорядков возбуждено 3502 уголовных дела, по которым задержаны 737 человек.

Напомним, беспорядки произошли в Казахстане в начале января. Поводом стал резкий рост цен на сжиженный газ для машин. Больше всего пострадавших было в Алма-Ате.