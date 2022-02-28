Москва, , 16:10 — REGNUM Повышение ключевой ставки поможет защитить сбережения граждан России. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада: совещание Путина, брифинг Набиуллиной — все новости»

«Динамика обменного курса — это дополнительный проинфляционный фактор. Она влияет и на текущие цены товаров, и приводит к резкому росту девальвационных и инфляционных ожиданий. Для поддержания привлекательности депозитов и защиты сбережений граждан об обесценения, нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют гражданам возросшие инфляционные риски», — заявила Набиуллина.

Читайте ранее в этом сюжете: Набиуллина объяснила решение о повышении ключевой ставки до 20%