Москва, 28 февраля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки поможет защитить сбережения граждан России. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

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«Динамика обменного курса — это дополнительный проинфляционный фактор. Она влияет и на текущие цены товаров, и приводит к резкому росту девальвационных и инфляционных ожиданий. Для поддержания привлекательности депозитов и защиты сбережений граждан об обесценения, нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют гражданам возросшие инфляционные риски», — заявила Набиуллина.