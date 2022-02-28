Париж, 28 февраля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр принял решение усилить экономические и финансовые санкции против России, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада: совещание Путина, брифинг Набиуллиной — все новости»

«Мы приняли решение усилить экономические и финансовые санкции против России и против российских олигархов», — подтвердил министр экономики Франции.

«По поручению президента мы продолжаем полную инвентаризацию финансовых активов, недвижимости, яхт, автомобилей класса люкс, которые могли бы принадлежать российским лицам», — добавил Брюно Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, покидая совет обороны, министр иностранных дел ФранцииЖан-Ив Ле Дрианзаявил, что «возможность оставить»Киев для жителей Франции есть.