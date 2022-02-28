Бишкек, , 16:07 — REGNUM Большинство работающих в Киргизии банков подключены к SWIFT через Национальный банк республики или напрямую, а потому отключение некоторых российских банков от этой платёжной системы не будет иметь последствий для клиентов киргизских банковских организаций. Об этом говорится в официальном заявлении НБКР.

Национальный банк Киргизии Nbkr.kg

«Коммерческие банки также имеют альтернативные каналы связи для передачи финансовых сообщений. Национальные платежные системы Киргизии и системы денежных переводов работают в штатном режиме. Страновые риски минимально влияют на национальные платежные системы и системы денежных переводов», — подчеркивает финансовый регулятор.

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Также Нацбанк отмечает, что банки Киргизии заключили договора о корреспондентских отношениях с банковскими организациями стран дальнего зарубежья и стран-членов ЕАЭС и СНГ, что позволяет бесперебойно осуществлять платежи за товары и услуги за пределы республики.

ИА REGNUM напоминает, что решение об ужесточении «санкций» в отношении России приняли власти США, Франции, Канады, Италии, Британии, Германии и чиновники Европейской комиссии.

Среди санкционных мер названы отключение некоторых российских банков от системы SWIFT, а также ограничение возможности для Центробанка России поддерживать курс национальной валюты международными финансовыми операциями.

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