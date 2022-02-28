Хельсинки, 28 февраля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Финская рок-группа The Rasmus примет участие в конкурсе песни «Евровидение». Информация об этом появилась 28 февраля на сайте конкурса.

Официальный YouTube-канал конкурса UMK22 Кадр из клипа на песню The Rasmus

Коллектив был выбран в результате национального отбора — за песню Jezebel проголосовали как члены жюри, так и зрители. Добавим, что «Евровидение-2022» пройдёт с 10 по 14 мая в Турине (Италия).

ИА REGNUM напоминает, что 25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение» в 2022 году. «Исполнительный совет EBU принял такое решение по рекомендации руководства конкурса «Евровидения», на основе правил мероприятия и ценностей EBU», — говорится в официальном заявлении организаторов конкурса.