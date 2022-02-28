Москва, 28 февраля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Банк России вынужден жёстко реагировать на фоне введения антироссийских санкций. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

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«Банк России сегодня принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Условия для российской экономики кардинально поменялись, новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золото-валютных резервов», — заявила Набиуллина.

«Это требует от нас применения широкого спектра инструментов поддержания финансовой стабильности», — указала она.