Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 28 февраля, по состоянию на 15:15 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent взлетают на 4,65%, до $102,48 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как и предполагалось, политики Запада не замедлили оказать поддержку сырьевым рынкам, объявив новый пакет санкций против России. Это вызвало опасения сокращения поставок из России.

Хотя пока санкции не касаются нефтяного и газового сектора, да и прочие российские товары могут свободно экспортироваться, только оплата будет проводиться не через те банки, которые попали под санкции.

Тем не менее, практически по всему спектру сырьевых позиций наблюдается интенсивный рост, а алюминий обновил исторические максимумы.

В то же время запасы газа в хранилищах Европы опустились до нового минимума — 28%, все, что было закачано с лета, уже израсходовано. Китай, в свою очередь, заявил, что готов купить весь российский газ и нефть, от которых могут отказаться страны Запада.

Разумеется, пока это только символическая поддержка, но в случае затягивания противостояния она может вылиться в конкретные проекты. В свете того, что ситуация пока далека от разрешения, рост нефтяных котировок, вероятно, продолжится», — считает эксперт.

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