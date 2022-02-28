Тбилиси, 28 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Грузия готова принимать беженцев с Украины. Об этом 28 февраля сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге.

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«Открыто заявляю, что Грузия в этом случае готова принять беженцев», — сказал глава экономического ведомства.

Он заявил, что в республики к этом готовы. Беженцы смогут получить «максимальную поддержку.

Стоит отметить, в Грузии идёт спор о том, должен ли Тбилиси присоединиться к санкциям против России, объявленных за спецоперацию на Украине по защите Донбасса. В оппозиции требуют сделать это, а также обвиняют власти в недостаточной поддержке Украины. В правящей партии «Грузинская мечта» и в правительстве отмечают, что присоединение к санкциям повредит экономике Грузии.