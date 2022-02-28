Нижний Новгород, , 16:00 — REGNUM Дети школьного и дошкольного возраста, прибывшие в Нижегородскую область из эвакуированных ЛДНР продолжат учебу. Об этом 25 февраля сообщили нижегородские СМИ со ссылкой на министерство образование области.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, в Нижегородскую область приехали около 400 детей.

«В настоящее время проводится работа по оформлению необходимых документов родителями для приема детей в садики и школы. Образовательные учреждения также готовятся к приему учеников и воспитанников: подобраны необходимые учебники, канцтовары, оргтехника, прорабатываются вопросы питания и подвоза детей», — уточнил портал «NewsNN».

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