Любляна, 28 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Воздушное пространство Словакии закрыто для российских самолётов. Такие меры действуют с 28 февраля. Об этом на пресс-конференции сообщил глава минтранса страны Андрей Долежал.

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Он уточнил, что Словакия следует постановлению Совета ЕС.

«В соответствии с постановлением Совета ЕС, с понедельника прилёты, отлёты или пролёты через воздушное пространство Словакии запрещены для всех воздушных судов, принадлежащих, арендованных, эксплуатируемых или иным образом контролируемых гражданами РФ и всеми владельцами сертификатов эксплуатантов воздушных судов, выданных властями РФ», — уточнил Долежал.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Евросоюз принял решение о закрытии своего воздушного пространства для любых российских самолётов. Уточняется, что компетентные органы могут в виде исключения выдать разрешение на пролёт, взлёт или посадку российского воздушного судна в ряде случаев. В частности, такое возможно в отношении судна, совершающего перелёт в гуманитарных целях, либо в других строго регламентированных целях.

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Напомним, после начала российское военной операции по защите Донбасса западные страны начали закрывать воздушное пространство для России. В частности, такое решение приняли Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Литва, Латвия, Словения, Финляндия, Франция, Австрия, Северная Македония, Испания, Португалия.

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