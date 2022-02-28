Москва, 28 февраля 2022, 15:59 — REGNUM Все населенные пункты, перешедшие под контроль российских вооруженных сил, продолжают жить в обычном режиме, заявили 28 февраля в Минобороны РФ.
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Отмечается, что в этих населенных пунктах функционируют объекты жизнеобеспечения, работает транспорт.
Большинство администраций городов, по договоренности с командованием российских войск, осуществляют совместное обеспечение правопорядка и поддержание мирной жизни.