Москва, , 16:06 — REGNUM Войска Луганской Народной Республики продвинулись вперёд на 23 километра, войска Донецкой Народной Республики завершают блокирование Мариуполя. Об этом официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил 28 февраля журналистам на брифинге.

Игорь Конашенков Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса и санкции Запада — все новости»

Он уточнил, что войска ЛНР при огневой поддержке российских военных установили контроль над населёнными пунктами Новая Астрахань и Боровеньки. Все населённые пункты, над которыми установлен контроль, продолжают жить в обычном режиме, в большинстве случаев руководство городов и военные ВС РФ вместе обеспечивают правопорядок.

«Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, завершают блокирование города Мариуполя», — добавил Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что в российской спецоперации по защите Донбасса участвуют только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.

Россия не начала боевые действия, а завершает их. Она положит конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима, на протяжении восьми лет планомерно уничтожавшего жителей Донбасса, заявил Конашенков.

Читайте также: Опубликовано заявление Российского исторического общества по Украине