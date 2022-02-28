Москва, , 15:55 — REGNUM Сегодня, 28 февраля, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже растёт на 14,31%, до 94,87 рубля. Евро дорожает на 13,76%, до 105,8 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Новый удар по курсу российской валюты нанесли санкции против России, в выходные дни (26−27 февраля) объявленные США и Европой.

В частности, наряду с частичным отключением от системы финансовых переводов SWIFT, было объявлено о заморозке активов ЦБ РФ, размещенных в американских и европейских банках, что составляет около трети от $650 млрд резервов страны.

Еще с утра на международном валютном рынке Форекс рубль стали активно продавать против основных валют, так что с открытия торгов на Мосбирже российская валюта резко обвалилась. В моменте курс доллара взлетал до 107 рублей за доллар, курс евро — до 120 рублей.

Впрочем, принятые регулятором меры смогли несколько стабилизировать ситуацию. Банк России резко повысил учетную ставку до 20% годовых, одновременно осуществлялись валютные интервенции из резервов.

Кроме того, готовится решение об обязательной продаже экспортерами до 80% валютной выручки, что должно дополнительно поддержать российскую валюту, поскольку санкции Запада пока не коснутся экспорта нефти и газа.

Временно ЦБ РФ ввел запрет для нерезидентов на продажу российских активах, а торги на остальных секциях биржи пока принято решение не возобновлять.

Российская и украинская делегации вступили в переговоры на границе Белоруссии, но вряд ли стоит ожидать от них быстрого прогресса.

Так что главным игроком, способным обеспечить быстрое завершение конфликта, остаются российские войска», — пояснил эксперт.

Читайте также: Эксперт ожидает замедления падения рубля