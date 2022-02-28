Харад, , 15:58 — REGNUM Силы ПВО йеменских повстанцев-хуситов отразили налёт ударного беспилотника ВВС Объединённых Арабских Эмиратов на провинцию Хаджа. Об этом 28 февраля сообщает телеканал Al-Masirah со ссылкой на официального представителя хуситов.

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По словам источника, беспилотник был задействован для нанесения ударов в районе города Харад.

«Наши средства ПВО, благодарение Богу, смогли сбить беспилотник-разведчик американского производства Scan Eagle при помощи нашего современного оружия, когда он совершал сегодня утром враждебные действия в воздушном пространстве округа Харад, провинция Хаджа», — заявил официальный представитель хуситов Яхья Сари.