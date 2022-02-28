Нефтеюганск, Югра, 28 февраля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Нефтеюганске из-за отравления клиента приостановили деятельность одного из кафе. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по ХМАО.

Say_No_To_Turtles Кафе

По ходе внеплановой выездной проверки, проведенной по обращению отравившегося посетителя кафе, в точке общепита выявлены многочисленные нарушения. Это отсутствие товарно-сопроводительной документации на сырье и продукты, а также отсутствие технологических карт на производимую продукцию, дезинфицирующих средств. Выявлено нарушение режима уборки из-за недостаточного количества инвентаря. Производственный контроль не ведётся. К работе допущены лица, не имеющие сведений о состоянии здоровья, без медицинского освидетельствования и гигиенической аттестации.

Владелец кафе привлечён к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Суд приостановил деятельность кафе на 14 суток.