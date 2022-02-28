Москалькова заявила об отчислениях российских студентов из вузов Европы
Москва, 28 февраля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации на Украине.
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Татьяна Москалькова
«Министерством принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине», — написала Москалькова в Instagram.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ресторан в немецком городе Битигхайм-Биссинген Traube Bietigheim ограничил вход для граждан России.
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