Москва, 28 февраля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации на Украине.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

«Министерством принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине», — написала Москалькова в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ресторан в немецком городе Битигхайм-Биссинген Traube Bietigheim ограничил вход для граждан России.

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