Москва, , 15:48 — REGNUM Продюсер Яна Рудковская заявила, что «добрые люди» из шоу-бизнеса Украины обнародовали её номер телефона. Об этом она сообщила 28 февраля в историях личного Instagram-аккаунта.

Яна Рудковская Скриншот с YouTube

«Всю ночь и утро мне и моей семье идут угрозы с украинских, датских и американских номеров», — жалуется Рудковская. Она добавила, что из-за этого ей придётся сменить номер телефона.

Ранее продюсер передачи «Орёл и решка» Марина Гранкина опубликовала в Instagram номера телефонов исполнителей Олега Газманова и Николая Баскова, а также ведущей Тины Канделаки, которые высказались в поддержку спецоперации России. Она предложила своим подписчикам их «переубедить».

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