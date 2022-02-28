Москва, , 15:48 — REGNUM Когда ЦБ РФ активно включается в регулирование биржевого курса рубля, играть против него становится опасно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Во-первых, у регулятора накоплены значительные резервы, которые при необходимости могут подвинуть цену на любые нужные уровни.

Уже сейчас, продавая те доллары, которые ранее приобретены были на рынке по ценам 60−75 руб./доллар, по цене около 100 руб./доллар, регулятор получает очень хорошую доходность.

А для того, чтобы спекулянты не могли устраивать пирамиду, набирая кредиты и откупая попадающую на рынок валюту, для них резко повышена стоимость кредитования — до 20% годовых. Это правильный шаг.

В таком варианте стоимость заемных средств сводит на нет доход от игры против рубля. Но у ЦБ есть и дополнительные инструменты. В частности, может быть введено в действие правила, по которому экспортеры обязаны продавать на бирже большую часть своей валютной выручки, что также сделает игру против рубля бесперспективной.

Такое правило уже действовало в России в конце 1990-х и 2000-х годах, а сейчас это будет вполне логично.

Раз российским компаниям нельзя будет приобретать на Западе оборудование или какие-то активы, то и валюты им требуется значительно меньше, только для выплат по ранее взятым кредитам.

Впрочем, и такие выплаты могут быть прекращены в ответ на западные санкции, в частности, заморозку средств ЦБ РФ в западных банках», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года до 20% годовых.

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