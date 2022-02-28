Тбилиси, , 15:48 — REGNUM Правительство Грузии ведёт консультации с иностранными партнёрами о возможном закрытии воздушного пространства для самолётов из России. Об этом 28 февраля сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге.

Самолет Анна Алябьева © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса и санкции Запада — все новости»

Он отметил, что переговоры идут и внутри страны. Также этот вопрос планируется обсудить с руководством стран Закавказья.

«Страны-соседи используют Грузию как единственный транзитный путь с гуманитарной точки зрения. Поэтому с этим вопросом мы очень осторожны», — сказал Давиташвили.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался поддерживать санкции против России, которые повредят грузинской экономике. Он также опроверг заявления, что Россия представляет «угрозу» для Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: Следовавший из Грузии на Украину паром вернулся обратно