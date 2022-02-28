Екатеринбург, , 15:47 — REGNUM В уральском филиале федерального дорожного агентства «Росавтодор» сменилось руководство. Начальником «Уралуправтодора» стал Андрей Жуков. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Назначение

Orenburg-gov.ru

Глава федерального дорожного агентства Роман Новиков сегодня, 28 февраля представил Жукова коллективу. Ранее мужчина исполнял обязанности начальника ФКУ Упрдор «Черноморье».

Отметим, в свой первый рабочий день Жуков уже получил указания от полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Чиновник поручил снизить количество мест концентрации ДТП на территории округа. Также Якушев обратил внимание на строительство трассы Москва — Казань до Екатеринбурга.

На новом посту Андрей Жуков сменил Александра Бедусенко. Его назначили начальником Управления научно-технических исследований, информационных технологий и хозяйственного обеспечения Росавтодора.