Донецк, 28 февраля 2022, 15:54 — REGNUM Беспилотники применяются украинскими силовиками, чтобы корректировать артиллерийский обстрел Донецка. Сообщение об этом опубликовано 28 февраля в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.
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Жителям города рекомендовано срочно покинуть улицы, не паниковать и спрятаться в укрытие. Украинские силовики обстреливают северную часть Донецка.
«Артобстрел ВФУ северной части Донецка корректируется БПЛА противника», — говорится в сообщении.
Отмечено также, что в результате обстрела зафиксированы возгорания в частных домах, возгорания автомобилей.
Как сообщало ИА REGNUM, замначальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин заявил ранее, что результатом наступления войск ДНР стало освобождение 19 населённых пунктов на мариупольском направлении.
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