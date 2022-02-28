Москва, 28 февраля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В сети Интернет опубликовано заявление Сопредседателей Ассоциации юристов России в связи с проведением военной спецоперации по защите Донбасса.

ИА REGNUM Донбасс

Ассоциация юристов России выражает надежду на то, что любые действия и события в сложившейся ситуации будут рассматриваться международным сообществом исключительно с точки зрения международного права, а не международно-политических притязаний отдельных государств и их возможностей в международном информационном и экономическом пространстве.

«На протяжении последних десятилетий мировое сообщество неоднократно становилось и продолжает становиться свидетелем нарушения основных принципов международного права, связанного с проявлением вооруженной агрессии одних стран по отношению к другим.

Так, в марте 1999 года началась военная операция военно-политического блока НАТО против Югославии под кодовым названием «Союзная сила». Формальным поводом для нанесения авиаударов стали обвинения в адрес официального Белграда в проведении этнических чисток против албанского населения Косова. При этом Совет Безопасности ООН не давал своего разрешения на бомбардировку Югославии», — сказано в заявлении.

«В результате натовских атак в Югославии погибли порядка двух тысяч мирных жителей. Военная операция осуществлялась с явным пренебрежением нормами международного гуманитарного права, что привело к бомбардировке беззащитных гражданских объектов. Грубейшим образом были нарушены основополагающие принципы, закрепленные в Уставе ООН и хельсинкском Заключительном акте. Действия инициаторов военной операции не соответствовали и самому Североатлантическому договору 1949 года, на основании которого был сформирован военно-политический блок НАТО.

В феврале 2021 года Соединённые Штаты Америки нанесли авиаудары по территории Сирии с санкции президента США Джозефа Байдена. Данный акт агрессии, безусловно, также остается за пределами общепринятых норм и принципов международного права. Произвольные задержания, внесудебные казни и применение пыток, бомбардировки неконвенциональными (запрещенными) видами вооружения, незаконные удары по гражданским объектам — лишь часть допущенного правового произвола.

Начиная с 2014 года международные нормы и соглашения продолжают нарушаться на территории Донбасса, где целых восемь лет на глазах всего мира происходил не поддающийся объяснению геноцид мирного населения. За весь период украинской агрессии в Донецкой и Луганской народных республиках погибло более 5 тыс. человек, из которых порядка 100 — дети! Более 1 600 человек стали инвалидами. Свыше 8 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Народ Донбасса преследовался по этнической принадлежности, языковому принципу и политическим убеждениям.

В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. 24 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации территории Украины.

Необходимо отметить, что действия Российской Федерации, безусловно, предпринимаются в целях оказания военно-технической помощи признанным Россией и другими странами суверенным государствам — Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике в связи с наличием фактов проявления по отношению к ним агрессии.

Оказание военно-технической помощи признанным суверенным государствам соответствует всем необходимым правовым нормам, которые приняты на уровне ООН, поскольку между республиками и Российской Федерацией подписаны соответствующие договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, содержащие в себе положения о взаимных обязательствах по оказанию помощи в целях содействия устранению возникающих угроз и взаимного обеспечения обороны и безопасности.

Кроме того, те действия, которые применяются киевскими властями по отношению к признанным Российской Федерации республикам, трактуются как проявление агрессии исключительно в соответствии с теми критериями, которые определены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) от 14 декабря 1974 года.

Таким образом, законность принятых Президентом Российской Федерации решений подтверждается действующими нормами международного права, межгосударственными соглашениями и федеральными законами Российской Федерации, которые регламентируют, что принятие решений по вопросу оказания военно-технической помощи России иностранным государствам относится к компетенции Президента Российской Федерации.

Необходимо отметить и обязанность Российской Федерации как правового государства принять максимально возможные меры по привлечению к ответственности лиц, организовавших длящийся с 2014 года геноцид населения Донбасса.

Конвенцией о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года, установлено, что под геноцидом понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую, в том числе и предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное ее физическое уничтожение.

Таким образом, мировое сообщество и государства — члены ООН обязаны принять во внимание, что в соответствии с нормами вышеуказанной Конвенции действия официального Киева по перекрытию доступа жителей Донбасса к электроэнергии, газу и питьевой воде бесспорно попадают под понятие геноцида даже в условиях отрицания киевскими властями своей причастности к деятельности националистских преступных формирований на территории республик.

Нельзя не отметить и преступные методы ведения боевых действий с украинской стороны, с которыми мы сталкиваемся с начала специальной военной операции: размещение установок залпового огня на территории жилых районов, расстрелы батальонами националистов мирных жителей, дезинформацию международного сообщества о целях и ходе проведения миротворческой операции, а также неконтролируемую раздачу автоматического оружия всем желающим, которая неминуемо ведёт к всплеску мародерства, терроризма и новым человеческим жертвам.

К сожалению, на сегодняшний день ряд государств — членов ООН не желают видеть массовые и подтверждённые многочисленными свидетельствами факты вопиющего нарушения основополагающих норм международного гуманитарного права.

Политизированное мнение ряда субъектов международного права часто пытается апеллировать к тому, что руководство Украины действует в соответствии с законами своего государства. В этой связи нельзя проигнорировать и итоги Нюрнбергского трибунала. Сегодня уроки этого главного судебного процесса XX века имеют особую значимость.

Хотим напомнить, что в соответствии с принципами международного права, признанными статутом Нюрнбергского трибунала и нашедшими выражение в решении этого Трибунала, гласят: «То обстоятельство, что по внутреннему праву не установлено наказания за какое-либо действие, признаваемое, согласно международному праву, преступлением, не освобождает лицо, совершившее это действие, от ответственности по международному праву», — указывается в заявлении Сопредседателей Ассоциации юристов России.