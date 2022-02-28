Москва, , 15:44 — REGNUM В Госдуме осудили бесконтрольную раздачу Киевом оружия и боеприпасов, в том числе специально выпущенным из тюрем преступникам, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

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«Мы наблюдаем всё новые и новые злодеяния режима Зеленского, который под видом защиты населения организует хаос на улицах городов, раздавая оружие уголовникам», — сказал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Пострадавших от действий вооруженных украинскими должностными лицами преступников цинично пытаются выдать за жертв «российской агрессии», отметил парламентарий.

Но таким способом организаторам провокации уйти от ответственности не удастся.

«Нашими правоохранительными органами уже проводится сбор необходимых доказательств. За всё содеянное придется ответить по всей строгости закона», — подчеркнул Пискарёв.