Уфа, , 15:55 — REGNUM Усилить работу по устранению ям на автомобильных дорогах Башкирии поручил министру транспорта и дорожного хозяйства региона Александру Булушеву глава республики Радий Хабиров. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Ремонт дороги Yarregion.ru

Отмечается, что в 2022 году ямочный ремонт в Башкирии производится в зимнее время по мере возникновения выбоин с применением холодной асфальтобетонной смеси.

Так, с начала года по 28 февраля было выявлено 222 кв. метров дефектов на дорожном покрытии. При этом 169 дефектов уже устранены (за аналогичный период 2021 года эта цифра составляла 114 кв. метров).

Согласно данным министра транспорта и дорожного хозяйства региона Александра Булушева, у филиалов «Башкиравтодора» в запасе имеется 1 321 тонна холодной асфальтобетонной смеси, 477 тысяч тонн щебня различных фракций и четыре тысячи тонн битума. Этого количества хватит для проведения ямочного ремонта до запуска асфальтобетонных заводов.

Сообщается, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил Булушеву усилить работу по устранению ям на автомобильных дорогах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ремонт дорог в Башкирии планируют начать в мае.