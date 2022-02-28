Ереван, , 15:40 — REGNUM В Армении оппозиционная партия «Дашнакцутюн» требует от властей страны остановить переговоры с Турцией. Об этом 28 февраля сообщил представитель партии Ишхан Сагателян на 34-м съезде.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Он заявил, что в Турции отрицают геноцид армян в начале ХХ века, а действующее армянское правительство это якобы игнорирует. Он также указал на то, что Турция помогала Азербайджану во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, а теперь Баку и Анкара заключили военный договор.

Сагателян выступил против новых уступок Еревана, а также призвал не мириться с поражением в войне.

«Нужно оказывать врагу сопротивление. Нужно противодействовать повесткам, которые ведут родину к поражениям, нужно иметь национальную мечту и идти за ней. Режим, являющийся символом поражения и войны, будет смещён», — сказал Сагателян.

Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Анкара и Ереван начали процесс нормализации отношений. Анкара требует от Еревана отказаться от признания геноцида армян в Турции и провести делимитацию армяно-азербайджанской границы.