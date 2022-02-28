Абу-Даби, , 15:45 — REGNUM После того, как власти ОАЭ объявили об ослаблении ограничений для пассажиров, прибывающих на территорию государства, местные авиалинии разъяснили правила пребывания на самолётах и в аэропортах страны. Об этом 28 февраля сообщает Gulf News.

Объединённые Арабские Эмираты

По данным журналистов, пользоваться услугами авиакомпании могут только пассажиры, имеющие документ о вакцинации одним из препаратов, разрешённым ВОЗ или властями ОАЭ или результаты медицинского теста.

При этом тестированию не подвергаются пассажиры, следующие транзитом через аэропорты Дубая и Абу-Даби.