Калуга, 28 февраля, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В Калужской области во исполнении плана мероприятий Национальной стратегии в интересах женщин на 2017 — 2022 годы проводились профилактические медицинские осмотры женского населения региона в рамках мероприятий по сохранению репродуктивного здоровья. Об этом доложил на заседании регионального правительства 28 февраля министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иллюстрация министерства труда и социальной защиты Калужской области Инографика совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью

По словам министра, в регионе созданы условия для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью. В 2021 году в службу занятости населения обратилось 3 903 женщины, занимающиеся воспитанием несовершеннолетних детей, из них 1937 были трудоустроены. В рамках госпрограммы «Развитие рынка труда в Калужской области» обучение прошли около 800 женщин. В вопросах охраны труда женщин основное внимание уделяется развитию системы предупредительных мероприятий, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. На 16% снизилась численность женщин, которые заняты во вредных условиях труда в отраслях экономики. Не остаются без внимания женщины пожилого возраста, которым оказывается содействие в посильной занятости. Для них разработаны досуговые мероприятия, проводятся профилактические беседы, направленные на предупреждение в отношении их мошеннических действий. Ежегодно увеличивается численность женского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. В 2021 году в мероприятиях по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняли участие 1 932 женщины. Нормативы ГТО выполнили более 70% из них.

Идея создания Национальной стратегии действий впервые была озвучена на Евразийском женском форуме в 2015 году и поддержана президентом Российской Федерации. Её цель — улучшить положение женщин в политической, экономической, социальной и культурных сферах.

«У себя в области мы реализуем программу, направленную на поддержку и развитие семьи, материнства, детства. Это в том числе региональный материнский капитал, материальная поддержка многодетных, малообеспеченных, молодых семей. Создаются условия для сохранения репродуктивного здоровья женщин, полноценного воспитания, образования детей. В этом году Национальная стратегия завершает своё действие, но я прошу всех продолжить работу в этом направлении. Это очень важная работа и по-человечески понятная. Хорошие результаты есть. Давайте сделаем ещё один шаг вперёд в этом направлении», — отметил губернатор Владислав Шапша.