Москва, 28 февраля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Блогер Маха Горячева обратилась к своим подписчикам и предложила помощь. Пост на эту тему она опубликовала 28 февраля в историях личного в Instagram-аккаунта.

Скриншот видео на YouTube Маха Горячева

Горячева заявила, что поможет тем подписчикам, кто нуждается в деньгах для выплаты кредитов из-за конфликта России и Украины. Блогер попросила писать ей сообщения со своими историями, прилагая в подтверждение документы, чтобы не было обмана. «Также я призываю блогеров, которые имеют желание и возможность помочь простым людям справиться с кредитами/ипотеками, написать мне», — говорит Горячева.

ИА REGNUM напоминает, что Маха Горячева является одной из участниц TikTok-дома Dream Team House. На данный момент на её аккаунт в TikTok подписаны более 9,5 млн пользователей.