Анкара, , 15:37 — REGNUM Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи требует, чтобы это сепаратистское образование как можно скорее стало членом НАТО. Об этом Османи заявила 28 февраля во время визита в Турцию.

Вьоса Османи President-ksgov.net

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«Косово и Босния и Герцеговина должны как можно скорее стать членами Североатлантического альянса», — процитировало издание Gazeta express слова Османи.

Это стало очевидным после последнего кризиса вокруг Украины, считает Османи.

Напомним, что Османи в ходе визита в Турцию посетила завод, выпускающий беспилотные аппараты «Байрактар». В Турции она находится по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.