Москва, 28 февраля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Сейчас пришло время не поднимать ключевую ставку, а понижать ее, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

«Возможно, это предложение прозвучит радикально. Но нам кажется, что именно сейчас то время, когда стоит разрывать шаблоны. И ключевую ставку надо, наоборот, опускать до минимальных значений, а не поднимать до 20%», — рассуждает Нилов в телеграм-канале.

Ведь, прежде всего, следует спасать свой внутренний рынок, а он рублевый.

«Для этого кредит должен упасть, может быть, даже до 0», — указал парламентарий.

Это, конечно, тема для детального скрупулезного обсуждения, но российской экономике нужны новые шлюзы, а населению — спокойствие и гарантии, подчеркнул он.

«Каждому нужна уверенность, что его доходы обеспечены, а сбережения будут сохранены — и это точно не повод для дискуссий. Так что готовим предложение для Центробанка об изменении размеров ключевой ставки», — сообщил Нилов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне санкций ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20%.