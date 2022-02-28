Буй, Костромская область, 28 февраля 2022, 16:23 — REGNUM Октябрьский районный суд Владимира обязал Русскую православную церковь восстановить Троицкий храм, расположенный в селе Ликурга Буйского района Костромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Иск в суд подала инспекция по охране объектов культурного наследия региона.
Постройка имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и находится в неудовлетворительном состоянии не один десяток лет. В советское время храм был закрыт, с него сняли купола. Состояние колокольни и приделов храма также оставляет желать лучшего.
Рассмотрев дело, суд обязал РПЦ разработать проект на проведение работ по сохранению объекта и отреставрировать церковь до января 2024 года. Решение суда не обжаловалось и вступило в законную силу. Как пояснили корреспонденту в инспекции, священнослужители уже подготовили часть проектной документации и намерены приступить к работам.
Справка: «Церковь Троицы» является «замечательным» памятником костромского зодчества второй половины 17 века. Храм был построен и освящен на средства местного помещика Семена Готовцева в 1685 году. В 1830-х годах колокольня церкви была переделана в стиле классицизма.
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