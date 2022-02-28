Буй, Костромская область, 28 февраля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Владимира обязал Русскую православную церковь восстановить Троицкий храм, расположенный в селе Ликурга Буйского района Костромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Иск в суд подала инспекция по охране объектов культурного наследия региона.

Http://temples.ru Троицкая церковь

Постройка имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и находится в неудовлетворительном состоянии не один десяток лет. В советское время храм был закрыт, с него сняли купола. Состояние колокольни и приделов храма также оставляет желать лучшего.

Рассмотрев дело, суд обязал РПЦ разработать проект на проведение работ по сохранению объекта и отреставрировать церковь до января 2024 года. Решение суда не обжаловалось и вступило в законную силу. Как пояснили корреспонденту в инспекции, священнослужители уже подготовили часть проектной документации и намерены приступить к работам.