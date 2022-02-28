Самара, 28 февраля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Порядка 250 тысяч тонн асфальтобетонного дорожного покрытия намерены уложить в 2022 году на дорогах в Самарской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что обеспечивать поставку асфальтобетона, в соответствии с новым ГОСТом, будут 12 асфальтобетонных установок, расположенных в Самарской области. В настоящее время, на предприятиях идет подготовка к эксплуатации.

Отмечается, что заводы начнут выпуск асфальтобетона при наступлении благоприятных погодных условий одновременно со стартом сезона дорожных работ.

Официально, по контрактам национального проекта, дорожный сезон начинается 1 апреля 2022 года. В текущем году в регионе дорожное покрытие будет уложено с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА 16, ЩМА 20, асфальтобетона марок А 16 ВН и А 16 ВТ.

По результатам прошлого года доля объектов, на которых применили современные материалы составила 56%, при плановом 10%.

Сообщается, что в 2022 году в Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» намерены привести в нормативное состояние свыше 200 км автодорог общего пользования. Среди них порядка 190 км автодорог регионального значения и свыше 20 км автомобильных дорог и улично-дорожной сети местного значения.