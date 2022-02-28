Екатеринбург, 28 февраля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 217 674 человека. В том числе 1049 за прошедшие сутки. Об этом 28 февраля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В COVID-центрах региона находятся 635 «тяжелых» пациентов. Из них 270 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 4712 человек медики оценивают как среднетяжелое.

С начала пандемии в области выявили 350 425 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 10 272. За последние сутки зарегистрировали 15 случаев смерти от ковида.