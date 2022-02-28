Чебоксары, 28 февраля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В Чувашии уточнили количество образовательных учреждений, учащиеся и педагоги которых были эвакуированы из-за информации о минировании. Эвакуационные мероприятия проводились не только в Чебоксарах, но и Чебоксарском районе, сообщает республиканское министерство образования и молодёжной политики.

Cap.ru В дошкольных учреждениях Чебоксары проводятся занятия по безопасности

По данным ведомства, на почту образовательных учреждений поступили «спам-сообщения о минировании». В результате эвакуационные мероприятия проводились в 91-й школе и детском саду Чебоксар, а также в 20-ти учреждениях Чебоксарского района. Дети и сотрудники размещены в ближайших учреждениях.

Для проверки сообщений вызваны службы быстрого реагирования, в образовательных учреждениях работают представители правоохранительных органов.

Отметим, что в дошкольных учреждениях Чебоксары проводятся занятия по безопасности. Ранее один из детских садов посетили сотрудники пожарно-спасательной части, рассказав ребятам о причинах возникновения пожара и умении действовать в экстренных ситуациях, напомнив о правилах безопасности в период паводка.

«Проведение подобных мероприятий помогают обучить подрастающее поколение правилам безопасного поведения, предотвратить возможные экстремальные ситуации и научить их осторожности», — говорят в управлении образования администрации Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля 2022 года в Чебоксарах была приостановлена учёба и эвакуированы 18 школ и два корпуса электромеханического колледжа. Причиной стали сообщения о «минировании», которые не подтвердились.