Бугульма, Татарстан, 28 февраля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Семейная пара из города Бугульмы пострадала от лжебанкиров и потеряла более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

По словам 43-летней пострадавшей, ей позвонила якобы сотрудница банка и спросила не оформлялся ли кредит на сумму 447 тыс. рублей. После отрицательного ответа звонившая стала убеждать горожанку, что это могли сделать мошенники. Для аннулирования заявки требуется перевод данной суммы на продиктованный счет, чтобы деньги не ушли в другой банк. Испуганная женщина пошла в отделение банка, где оформила кредит на такую же сумму и перевела все на «страховые» ячейки.

На следующий день поступил звонок супругу потерпевшей. Мужчина, действуя от имени сотрудника банка, сообщил, что его жену вчера обманули мошенники и если у него имеются одобренные кредиты в банке, необходимо их обналичить и перевести на безопасный счет. Затем позвонил якобы сотрудник прокуратуры, который рекомендовал выполнить указания звонившего банковского работника. Поверив, мужчина оформил кредит в онлайн-приложении банка на сумму 693 тыс. рублей. После этого он перевел наличные деньги через банкомат на указанный номер карты. Когда супруги поняли, что их обманули, обратились за помощью в полицию. Общий ущерб составил 1,140 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в декабре 2021 года в Казани пожилая пара, оказав помощь внучке, лишились более 270 тыс. рублей. Супруги откладывали деньги на похороны.

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