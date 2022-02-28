Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В районные суды Петербурга поступили звонки от анонимов, сообщивших о «заминировании» судебных зданий, идет эвакуация. Об этом 28 февраля сообщили в Объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Телефонный мошенник

Так, в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга позвонил молодой человек, представившийся Олегом.

«Мужчина рассказал, что является доброжелателем и очень за нас переживает. Пояснил, что суд заминирован его другом Родионом. «Очень много взрывчатки», — дополнил Олег». Районный суд эвакуируется», — подытожили в ОПС.

Аналогичный звонок поступил на телефон Куйбышевского районного суда Петербурга, но на этот раз дозвонился Родион, который, в свою очередь, сообщил о том, что в здании суда произойдёт взрыв, суд заминирован его другом.

«Имя друга Родион не указал, — отметили в пресс-службе. — Эвакуируются участники процессов».