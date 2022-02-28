Джакарта, , 15:28 — REGNUM Самолет SAS PK-FSW занесло при посадке в округе Интан-Джая в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Самолет Pezibear

Инцидент произошел 28 февраля около 08:37 по восточно-индонезийскому времени. При посадке в аэропорту Билорай у самолета SAS PK-FSW на взлетно-посадочной полосе лопнуло переднее колесо.

На борту самолета находились предметы первой необходимости и строительные материалы, а также шесть пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал. Полеты в аэропорту Билорай продолжатся в обычном режим.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Индонезии, количество людей, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, составляет 143 778 513 человек или 69%.

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