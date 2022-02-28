Берлин, , 15:27 — REGNUM В пользу милитаризации Германии высказался 28 февраля главный редактор влиятельной немецкой газеты Die Welt Ульф Пошардт в своей статье «Новое впечатляющее начало Германии».

«Die Welt» Kornelia Haslbeck

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По мнению Пошардта, Германия на протяжении десятилетий не хотела «смотреть в лицо» суровым реалиям внешней политики, однако новое правительство страны стремится «повернуть за угол и снова показать силу», что, по мнению главреда газеты, впечатляет.

Также он отметил, что за последние пять дней Германия коренным образом изменилась и вернулась в реальность, которую ранее «упорно отказывалась воспринимать с таким благосклонным идеализмом».

«Благодаря резкому, недвусмысленному и энергичному заявлению канцлера Олафа Шольца <…>, достойной, мудрой речи лидера оппозиции Фридриха Мерца и более чем 100 000 демонстрантов, выступающих за права Украины на свободу в Берлине, была признана реальность, в которой мы живем. Это хорошая новость, особенно для тех, кто опасался, что страна превращается в федеральную клоунскую республику», — написал он в своей статье.

«Второе перевооружение страны после 12 ноября 1955 года оставит глубокие следы в самосознании пацифистского идеализма. Это приверженность воинственности и силе, основной предпосылкой которой является обороноспособность», — также добавил Пошардт.

При этом он назвал «хитростью истории» то, что в течение последних 25 лет правительства ФРГ всегда сталкивались с реальностью, не вписывающуюся ни в партийные программы, ни в правительственную концепцию, однако теперь это светофор, который «требует многого» от правительства, часть которого «безнадежно дрейфует в вегетарианское принятие желаемого за действительное».

«Немцы понимают, что мир и свободу нельзя воспринимать как должное. Есть внешняя политика, реальные угрозы на нашем пороге, которые обескураживают некоторые темы, обойденные в дебатах как явления роскоши и декаданса. Речь идет не о том, чтобы подтолкнуть общество к новому энтузиазму конфликта, а о том, чтобы увлечь его за собой в новую рутину восприятия, которая не может уютно устроиться в национальных чувствах», — заключил в своей статье главный редактор Die Welt.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий футбольный клуб «Шальке» досрочно расторг контракт с российской компанией «Газпром».