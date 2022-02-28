Москва, 28 февраля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Россия прорабатывает меры защиты от санкций Запада. Об этом 28 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, финансами. Мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным) обсуждали эту тему, имея в виду и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, — как я его назвал в своем выступлении, эта «империя лжи», — пытается реализовать в отношении нашей страны», — заявил Путин.